AMLO se reúne con Caintra e industriales de Nuevo León

Andrés Manuel López Obrador se reunió con empresarios de la industria de la transformación de Nuevo León, quienes conforman la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra), donde compartió su agenda para lograr el crecimiento económico, la paz, la tranquilidad y la felicidad de los mexicanos.

Aseguró a los empresarios miembros de Caintra que el gabinete ya está trabajando para “ganar tiempo” y que los actos protocolarios irán después de la planeación, y que ayudó en el ánimo nacional, así como para la imágen de México en el exterior.

Compartió que el primer paso para llevar a cabo la transformación que se ha prometido desde su campaña es ajustar el marco legal para la actuación del Gobierno, lo que incluye la creación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), una Fiscalía General y una integración a esta de la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Electoral y la Fiscalía para los Derechos Humanos.

Abordó el crecimiento del aparato administrativo, el cual consideró que “creció muchísimo” durante los últimos años. López Obrador argumentó que casi todo el presupuesto se destina a mantener los gastos del Gobierno, y que menos del 15 por ciento del gasto programable se destina a la inversión pública, por lo que propone adelgazar al Gobierno para destinar más presupuesto a la inversión.

También habló sobre la elaboración de la Ley de Ingresos y de presupuestos para el año próximo, y dijo que la primera no tendría modificaciones sustanciales, puesto que no prevé una reforma fiscal.

Voy a cumplir de que no van a haber aumentos de impuestos, en términos reales; no van a haber impuestos nuevos y vamos a tener precios justos en insumos, es decir, no van a haber gasolinazos”, refrendó López Obrador.