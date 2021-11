AMLO retiró en agosto propuesta de Arturo Herrera como gobernador de Banxico: Monreal

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, informó, el martes 23 de noviembre de 2021 que el presidente Andres Manuel López Obrador (AMLO) retiró la propuesta de Arturo Herrera como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, desde agosto pasado, a menos de un mes de haberlo enviado al Senado de República.

En entrevista, el presidente de la JUCOPO reveló.

“Desde agosto la Oficina del Ejecutivo retiró el nombramiento y nosotros no hacemos otra cosa, sino aceptar la decisión. Yo creo que su nivel profesional y sus conocimientos lo colocan en un perfil adecuado para el Banco de México. Yo tengo una buena opinión de él, pero el presidente de la República es el que decide. ¿Cuál es el estado que guarda actualmente ese nombramiento?. Uno, que tenemos que hacerlo, porque el 31 de diciembre concluye el actual gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz, y el 1º de enero tiene que haber un nuevo gobernador. Y si no, ¿qué pasa?… No hay mecanismos para poder evitar que haya dificultad”, señaló Ricardo Monreal