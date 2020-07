Me pondré ‘tapaboca’ cuando acabe con la corrupción, AMLO responde al PAN

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mandó un mensaje al Partido Acción Nacional (PAN) luego de que el Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados anunció que recurrirá al Poder Judicial Federal para obligar al mandatario mexicano a usar cubreboca.

Estaba yo viendo ayer, no sé si sea cierto, que los del PAN ya presentaron una denuncia porque quieren que yo me ponga cubrebocas”, dijo AMLO.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador le pidió al PAN hacer un acuerdo para que él se ponga el cubreboca.

Me voy a poner un tapaboca cuando no haya corrupción, ya entonces me pongo el tapaboca, entonces, ya voy a dejar de hablar. Hagamos ese acuerdo, entonces vamos a apurarnos a acabar con la corrupción para que ya me ponga mi tapaboca para que ya no hable”, sentenció el mandatario.