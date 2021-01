AMLO responde al INE: ‘Las mañaneras no son propaganda política’

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), le respondió al Instituto Nacional Electoral (INE) que no debe confundirse la propaganda con información, luego de que este instituto lo ordenara suspender las conferencias matutinas durante las campañas previas a la elección del 6 de junio.

Nosotros no vamos hacer eso, nunca lo hemos hecho, sería ir en contra de nuestros principios, contra eso luchamos durante mucho tiempo, eso que no vio el director del INE, porque se hacía de la vista gorda, que hacían los gobiernos anteriores, hasta el pasado gobierno”, alegó el mandatario mexicano.

“Lo único que puedo comentar es que no debe confundirse propaganda con información. ¿Qué es propaganda?, el que yo esté llamando a votar por un partido, de manera directa o simulada, subliminal.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador aseveró que con su mañanera el gobierno de la 4T busca garantizar el derecho que tiene el pueblo a informarse.

“Por eso digo pregúntenle a la gente si quieren que ya no haya mañaneras”, expresó el Jefe del Ejecutivo Federal.

Reiteró que las cosas han cambiado por lo que su gobierno no va hacer ningún acto de propaganda y recordó que cuando era opositor siempre estuvo en contra de eso y de que usara el dinero del presupuesto para comprar votos o repartir despensas.

“Eso no lo podríamos hacer con ningún motivo, sería traicionarnos a nosotros mismos, si siempre estuvimos en contra de eso, o usar el dinero del presupuesto, comprar votos o repartir despensas, frijol con gorgojo para obtener los votos, traficar con la pobreza de la gente, no, no somos iguales”, aseguró el presidente.