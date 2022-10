AMLO responde a quienes se ‘burlan’ por atuendos que recibe en giras

En Olinalá, Guerrero el presidente Andrés Manuel López Obrador fue recibido al son de “Por los caminos del sur”, con collares de flores, tradicionales cajitas de madera orgullo de esta región, y un sombrero.

“Saben una cosa los pobrecitos conservadores, hay una canción de Facundo Cabral que decía ‘pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo’, cada vez que me pongo esto sale una foto que creen que me ofenden porque las tradiciones, las costumbres de nuestro pueblo, las coronas de flores, y eso no es nada hay veces que estoy así, y las coronas, por ejemplo, porque esto es todo México, el México profundo, voy a la huasteca hidalguense, potosina, veracruzana, ahí es una corona, arriba otra, otra, otra y estoy así, entonces me sacan fotos y se burlan, no me importa, pobrecitos no saben, ya quisieran”, dijo López Obrador.