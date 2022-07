‘Nuestras políticas las definimos en México’, responde AMLO a EUA y Canadá por inconformidades del T-MEC

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respondió a Estados Unidos (EUA) y Canadá que “nuestras políticas las definimos en México”, luego de las inconformidades de ambos países sobre la política energética mexicana en la que aseguran que viola el tratado comercial T-MEC.

López Obrador denunció que existen intereses “políticos” detrás de las consultas sobre su política energética que solicitaron Estados Unidos y Canadá dentro del acuerdo comercial entre los tres países.

Sus declaraciones se producen un día después de que Estados Unidos y Canadá solicitaron iniciar consultas dentro del T-MEC sobre la política energética de México, que López Obrador ha cambiado para favorecer a las empresas del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Pero López Obrador negó que las compañías privadas estén inconformes, al recordar que hace un mes se reunió con 19 empresas energéticas de Estados Unidos en el Palacio Nacional y que el 13 de julio dialogó con empresarios en Washington, donde prometieron invertir 40,000 millones de dólares en el sector.

Por ello, el mandatario acusó a sus opositores de cabildear en Estados Unidos contra sus políticas energéticas.

“Les diría que no son las empresas las que tienen la inconformidad, por eso intuyo que es un asunto político porque incluso estuve en Washington, no se trató el tema, nos reunimos con los empresarios, no se trató el tema”, sostuvo.