AMLO, respetuoso del caso del gobernador de Tamaulipas; ‘no somos tapadera de nadie’, asegura

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reiteró que su gobierno será respetuoso del proceso contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; y aseguró no será tapadera de nadie.

“Nosotros vamos a ser respetuosos de ese procedimiento, y lo único que quiero dejar claro es que nosotros no fabricamos delitos como también no somos tapadera de nadie, no vamos a encubrir a nadie”, declaró el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.