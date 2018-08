AMLO respetará resultado de consulta sobre el nuevo aeropuerto, dice Jesús Ramírez

Jesús Ramírez, futuro coordinador de Comunicación Social del Gobierno de la República con Andrés Manuel López Obrador, afirmó que AMLO no tomará partido en el debate previo a la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) para no inclinar la balanza con su influencia. En entrevista para Despierta con Loret, negó que López Obrador ya haya tomado una decisión y decir que ya lo hizo no ayuda a un debate que es necesario.

-¿En serio no ha tomado la decisión?

En serio te puedo decir que en estos momentos cualquiera que sea el resultado de la consulta va a ser respaldado por Andrés Manuel López Obrador”.

Jesús Ramírez aseguró que en el futuro Gobierno “se va a convocar mucho a la ciudadanía y a los medios de comunicación a participar en este debate nacional”.

En entrevista para Despierta con Loret dijo que actualmente las decisiones se toman a espaldas de los ciudadanos, alegando temas técnicos, pero no se justifica que la población no sea informada por qué se toman las decisiones. Afirmó que se construirá un diálogo democrático a través de los medios de comunicación, retomando las opiniones de la gente.

Sobre los señalamientos de que hay una luna de miel con los ciudadanos y cuándo acabará, Jesús Ramírez señaló que esperan crear un matrimonio, porque el combate a la corrupción no se puede entender sin la alianza con los ciudadanos, para que ellos revisen que los recursos públicos se apliquen como debe ser.

Expuso que se acabará la dinámica de castigos, de retener recursos públicos, a quienes no están de acuerdo con el Gobierno federal.

Reiteró que AMLO quiere un Gobierno que no sea costoso y planea recuperar recursos a través de la revisión de funciones de la burocracia y un ahorro del 50% en publicidad. Precisó que los criterios para reducir la publicidad serán transparentes.

Respecto a la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Jesús Ramírez dijo que ha tenido vaivenes por la situación política en México y Estados Unidos. Enfatizó que a México le conviene un TLCAN que se ajuste a los mejores términos de la economía nacional, en defensa de la soberanía y de los derechos de los mexicanos.

Respecto a la decisión de Tatiana Clouthier de no formar parte del gabinete de AMLO, dijo que ella argumentó una situación personal y para mantenerse más tiempo en Nuevo León, cerca de su familia.

Yo creo que nadie ha cuestionado el papel de Tatiana, al contrario, se ha reconocido lo que ha contribuido”.

