AMLO respalda a Cristina Fernández; la derecha busca desacreditarla, asegura

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respaldó a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, y acusó a la derecha de buscar “desacreditarla“.

López Obrador hizo estas declaraciones tras divulgarse el miércoles un comunicado conjunto de los presidentes de México; Argentina, Alberto Fernández; de Colombia, Gustavo Petro, y de Bolivia, Luis Arce, para denunciar una “persecución judicial” contra Cristina Fernández.

AMLO aseveró que firmó el texto a petición de Alberto Fernández, a quien consideró una persona “recta y honesta”, además de un “buen abogado”, por lo que está seguro de que “se trata de una injusticia“.

“Fue una propuesta del presidente de Argentina, de Alberto Fernández, y me consultó y yo estuve de acuerdo”, dijo.

López Obrador comparó la situación de Cristina Fernández con lo que él vivió como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal en 2004, cuando la ahora extinta Procuraduría Federal de la República (PGR) del entonces presidente Vicente Fox (2000-2006) solicitó quitarle el fuero por presunto desacato de una orden judicial.

“Considero que no se debe utilizar la impartición de justicia con propósitos políticos, que no se le puede impedir a nadie que quiera participar en política ser candidato o candidata solo porque se fabrica un supuesto delito, un poco lo que me hicieron a mí cuando el desafuero”, aseveró.