AMLO resalta disminución de la violencia en el puerto de Acapulco

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), resaltó que la violencia en el puerto de Acapulco disminuyó “sensiblemente”, lo que ha permitido la reactivación de la economía.

Puede no haber pandemia y puede haber playas muy bellas pero si no hay seguridad no se avanza. Entonces se tiene esto, primero: mayor seguridad en Acapulco; segundo: está disminuyendo la pandemia, es notorio que ha disminuido, y va a seguir disminuyendo, no hay rebrote”, declaró el presidente Lopez Obrador en su conferencia matutina.