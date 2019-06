AMLO reprocha a legisladores desinterés en Ley de Austeridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reprochó a los legisladores de Morena por no impulsar con contundencia la ley de austeridad, que en uno de sus artículos prohíbe que funcionarios de alto nivel del gobierno federal trabajen en empresas privadas al terminar sus encargos.

Recordó que la iniciativa que envió establecía que en diez años los exfuncionarios no podrían ser contratados en empresas privadas, porque manejan información privilegiada.

¿Pues que creen qué pasó? Mando la iniciativa a la Cámara de Diputados y no me di cuenta, tengo que andar pendiente, porque le bajaron de diez a cinco años y ahora en el Senado quieren desaparecer el artículo y eso que somos mayoría nosotros, los del Movimiento, pero miren cómo se contagia este asunto, entonces tenemos por eso que estar informando para que me ayuden”, señaló.

Recordó que en gobiernos anteriores se permitía que al terminar un sexenio los funcionarios de alto nivel fueran contratados por empresas privadas.

Dijo que, a pesar de las resistencias, seguirá promoviendo la austeridad.

Y no crean que no cuesta trabajo; han llovido los amparos, porque no quieren dejar sus privilegios, pero se van a ir convenciendo, ya saben cómo yo soy de perseverante, de terco, no me van a hacer cambiar en eso”, dijo.