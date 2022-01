AMLO reforzará brigadas para vacunación covid en comunidades apartadas; pandemia va disminuyendo, asegura

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que la Secretaría de Salud federal reforzará las brigadas de vacunación contra la covid en comunidades apartadas; y aseguró que la pandemia va disminuyendo en el país.

López Obrador reiteró su llamado a la población para que acudan a vacunarse para estar protegidos contra la covid y sus variantes.

“Si uno está vacunado con las dos dosis y con el refuerzo, está uno protegido, no hay riesgos con la nueva variante, son mínimos los riesgos de hospitalización y no hay fallecimientos, esto está probado… No hay daños con la vacuna, al contrario, ayuda la vacuna”, aseveró.