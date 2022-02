Reforma electoral busca reducir gastos excesivos del INE y que elecciones no cuesten tanto: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que la iniciativa de la reforma electoral, que fue avalada en comisiones en la Cámara de Diputados, busca reducir gastos excesivos del Instituto Nacional Electoral (INE) y que elecciones no cuesten tanto.

López Obrador señaló que la reforma electoral además busca garantizar que unas elecciones limpias y libres.

El Presidente de México dijo que a pesar de los recursos con los que cuenta el INE, los funcionarios de ese organismo autónomo actúan por consigna y no son auténticos jueces de la democracia.

AMLO reprochó que haya grupos de periodistas que defienden al INE y criticó una publicación reciente de “The Economist” en la que se aborda una falta democracia en México.

“Salió una revista inglesa de que en México no hay democracia ahora, que había más democracia con Calderón y con Peña que ahora. Imagínense cuando nos robaron la presidencia había más democracia, que ahora, pero también no dice y es una revista supuestamente sería ‘The Economist’, y no dice que hay un instituto electoral supuestamente independiente y que la culpa es del Presidente, pero también no dice, y es una revista supuestamente seria, The Economist, y no dice que hay un Instituto Electoral supuestamente independiente, no la culpa es del Presidente, ¿en qué quedamos? Yo que tengo que ver con el Instituto Electoral (…)”, declaró.