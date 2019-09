Complace a AMLO aprobación de leyes secundarias de reforma educativa

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se refirió este viernes a la aprobación, en la Cámara de Diputados, de las leyes secundarias de la reforma educativa, y manifestó que era algo necesario.

Señaló, durante su conferencia de prensa matutina, desde Mérida, Yucatán, que se está reponiendo el procedimiento pues nunca debió aprobarse la mal llamada educativa (de la administración anterior), que fue “un error garrafal” y una imposición desde fuera de México, parte de las llamadas reformas estructurales, la agenda que se imponía desde el extranjero

Agregó que la mal llamada reforma educativa no iba orientada a mejorar la calidad en la enseñanza, sino avanzar en la privatización de la educación y someter al magisterio.

López Obrador reiteró que fue muy injusto que se culpara a los maestros de la baja calidad educativa porque los problemas de la educación tienen que ver con varios factores.

Enfatizó que en términos de propaganda se enfocó la campaña en contra de los maestros y se les desprestigió como nunca había sucedido.

Hay constancia de que el gobierno destinó dinero para financiar esas campañas de desprestigio al magisterio”, dijo.

Añadió que ahora al Poder Ejecutivo le correspondió enviar la nueva reforma educativa y al Poder Legislativo le corresponde corregir el error que se cometió pues no se avanzó nada en materia educativa, sino que sólo se produjo discordia y confrontación.

Confió en que el Senado apruebe el conjunto de leyes secundarias para iniciar una etapa nueva, mejorar la educación, pero no con medias coercitivas, no privatizando, no convirtiendo la educación en un privilegio.

Destaca López Obrador entrega de becas a estudiantes

Añadió que se tiene que garantizar el derecho a la educación a todos los ciudadanos y destacó la entrega de becas a estudiantes, sobre todo a aquéllos de bajos recursos económicos.

Es muy satisfactorio poder informar que 10 millones de estudiantes reciben becas. Eso es lo que ayuda y el que podamos tener un ambiente de concordia, de que no haya confrontación, que los maestros cumplan con su responsabilidad como lo han hecho siempre”.

El presidente reiteró que anteriormente se aprobaban las leyes por unanimidad y había un control casi absoluto y eso no tiene que ver con la democracia. Explicó que, durante años, el presupuesto se aprobó por unanimidad.

Aseguró que ahora son tiempos nuevos y si no hay mayoría y no hay unanimidad tampoco hay que preocuparse pues esto tiene que ver con la democracia.

López Obrador dijo que se están escuchando los planteamientos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y esto no significa que va a haber corrupción.

Dijo que a él se le acusó de querer cancelar la reforma educativa para regresar al tiempo de la venta de plazas magisteriales.

El presidente aseguró que no se van a cerrar las escuelas Normales, como se venía haciendo, y que inclusive se van a reabrir.

Los egresados de las escuelas Normales van a tener derecho a sus bases, van a tener garantizado su trabajo”, reiteró.

