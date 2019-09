AMLO: pasamos de 38% a 50% en capacidad productiva en refinerías

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró este lunes que se pasó del 38% al 50% en la capacidad productiva en las refinerías.

Añadió que se fortalecerá el mercado interno y se apoyará a textileros. Agregó que se utilizará a la Banca de Desarrollo para otorgar créditos baratos para apoyarlos y fortalecer la industria textil y del calzado, entre otras industrias que generan empleos en el país y que reactivan el mercado interno.

El presidente anunció que se está trabajando en un acuerdo con la iniciativa privada de México para dar facilidades de inversión.

Dijo que también se buscará la inversión extranjera y el fortalecimiento del comercio exterior. López Obrador reiteró que se apoyará a la industria textilera.

Insistió en que se está invirtiendo en las refinerías del país.

No se hacía, llevaba tiempo y encontramos que no se procesaba petróleo crudo suficiente en las refinerías porque no estaban trabajando a toda su capacidad. En general siguen sin estar operando a toda su capacidad, pero estaban produciendo muy poco”, dijo.