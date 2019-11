Bots vinculados a Nuño e hijo de Calderón alimentaron conversación de #PrensaProstituida, dice Gobierno de AMLO

Alejandro Mendoza Álvarez, especialista en seguridad informática del departamento de Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, presentó este lunes durante la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador, un análisis de redes sociales a partir de la conferencia del 31 de octubre, cuando se detonó la conversación con los hashtags #PrensaProstituida, #PrensaSicaria y #PrensaCorrupta. Reveló que 25 por ciento de los mensajes son de cuentas con comportamiento automatizado y están vinculadas a Aurelio Nuño, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón Zavala.

Te recomendamos: Así fue el desencuentro entre AMLO y la prensa

Alejandro Mendoza dijo que el mayor número de interacciones con esos hashtag se dio entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre.

Análisis de Presidencia sobre redes sociales y bots (YouTube)

La mayoría de los usuarios con interacciones vinculadas a los hashtags #PrensaProstituida, #PrensaSicaria y #PrensaCorrupta se concentraron en México, principalmente la Ciudad de México, Nuevo León y Sinaloa. También se registraron conversaciones con estos tópicos en Chile, Estados Unidos y Perú.

Análisis de Presidencia sobre redes sociales y bots (YouTube)

Se registraron 25 millones de menciones, 70% con sentimiento negativo, 21% positivo y 9% neutral.

Solo 73.83 por ciento de las interacciones analizadas durante el fin de semana corresponde a usuarios reales y el resto – 26.14%- a bots.

Se encontró que las llamadas granjas de bots asociadas al ataque y propagación de un sentimiento negativo hacia el actual Gobierno federal están vinculadas a la cuenta “mother bot” de la cuenta #TumbaBurros, cuya identidad corresponde a Jeff Scott Szeszko.

A través de la cuenta de Szeszko se identificó actividad de nodos, conocidos como “child bot”, de Aurelio Nuño Mayer, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón Zavala.

Alejandro Mendoza explicó que, en redes sociales, se retuitean los mensajes generados desde cuentas madre a través de los nodos.

El Estado no vamos a utilizar los bots con fines políticos, simplemente es una herramienta que utilizamos para tomar el pulso de cómo se transmiten y se posicionan los mensajes, con absoluta libertad de expresión a los medios de comunicación y, particularmente, en este análisis reciente destacan tres posicionamientos en cuanto a los mensajes que se expresan ahí”.

Precisó que se exigen mejores periodistas y mejor periodismo, que las personas ahora expresan lo que piensan en estos medios y que, en cuanto a los actores políticos, les exigen que no oculten información o hagan ruido para ocultar la verdad.

Alejandro Mendoza explica análisis de hashtags y actividad de bots tras conversación #PrensaProstituida (YouTube)

No habrá denuncia, dice AMLO

Tras la presentación de este análisis sobre las interacciones de redes sociales, relativas a la confrontación de algunos reporteros con el presidente López Obrador por el informe sobre los hechos en Culiacán, este lunes, AMLO exhortó a los usuarios de redes sociales que no se insulte, sino que se argumente.

Señaló que los conservadores no argumentan y usan robots para insultar, algo que calificó como inmoral. López Obrador citó a Benito Juárez respecto a que el triunfo de la reacción era moralmente imposible.

Dijo que el análisis no es un reproche a los medios ni censura, sino que nos ubiquemos de que hay otra realidad. Señaló que hay analistas políticos y columnistas que no conocen el país ni los pueblos, y que no hablan con la gente, entonces no tienen elementos para darse cuenta que hay otras condiciones sociales.

Las redes sociales fue lo que impulsó la revolución de las conciencias”, señaló.

Cuestionado sobre la posible presentación de una denuncia por la actividad de cuentas bot, López Obrador dijo que no habrá denuncia y reiteró que hay libertad de expresión.

Solo que estuviese de por medio la honra de alguien, y eso lo tendría que hacer cada persona, cada ciudadano. Pero no, transparencia, pero que podamos todos manifestarnos, que haya derecho de réplica”.

Sin embargo dijo que, de ser cierto que Aurelio Nuño está involucrado, es muestra de que México estaba en manos de inmorales.

Con información de redes sociales AMLO

MLV