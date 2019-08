AMLO ratifica que utilizará los recursos del Fondo de Estabilización

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ratificó que su administración utilizará los recursos que se tienen en el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios que contempló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ante la posibilidad de cerrar el 2019 con menores ingresos presupuestarios.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador señaló: “Vamos a esperar como termina el año, de todas maneras, tenemos ese fondo y otros fondos hay ahorros no tenemos problemas en las finanzas públicas”.

El mandatario mexicano aseguró que las finanzas públicas están sanas y se está cuidando no aumentar deuda pública de este 2019 y la del próximo año.

Están sanas las finanzas públicas y estamos también cuidando no aumentar deuda este año y no queremos aumentar deuda publica el año próximo, estamos haciendo un trabajo de buena administración”.

AMLO indicó que su administración esperará a la decisión tomará el Banco de México en estos días sobre las tasas de intereses y la respetará

El presidente informó que se ha estado reuniendo con empresarios mexicanos y le aseguraron que quieren invertir en el país.

Me he estado reuniendo con empresarios, están invirtiendo en el país ayer me reuní con empresarios de Michoacán, de Nuevo León, de Jalisco, también con empresarios de la Ciudad de México, me reuní con Carlos Slim, él está dispuesto a seguir invirtiendo en el país, él siempre ha manifestado que lo mejor es invertir en México”.