AMLO recuerda a oposición que puede usar veto ante amenazas al presupuesto

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, recordó en su conferencia de prensa matutina de hoy, 12 de abril de 2021, a la oposición que puede usar veto ante amenazas al presupuesto.

Desde Palacio Nacional, el presidente de México destacó: “Nada más les recuerdo que el Ejecutivo tiene facultad de veto”

“Que si ganan nuestros opositores y tienen mayoría en el Congreso nos van a quitar el presupuesto, no está tan fácil, no es así; que van a quitar los programas sociales porque es populismo, porque es paternalismo, no está tan fácil. Nada más les recuerdo que el Ejecutivo tiene facultad de veto”.