AMLO recuerda a Antonio Helguera como un ciudadano ejemplar

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recordó al reconocido caricaturista y periodista Antonio Helguera, quien murió el pasado 26 de junio, como un ciudadano ejemplar.

López Obrador calificó a Antonio Helguera como un periodista independiente y objetivo, que prefería tomar distancia del poder.

El Jefe del Ejecutivo Federal aseguró que en la historia del periodismo en México hay dos grupos: los que luchan del lado del pueblo y los que están al servicio de los poderosos.

“En la historia el periodismo en México no ha habido más que dos posturas: la postura de los que luchan del lado del pueblo y defienden al pueblo, los que quieren el triunfo de la justicia sobre el poder y los que están al servicio de los poderosos y del conservadurismo, no hay más. Pero últimamente se simuló muchísimo se hablaba: ‘yo soy independiente, yo soy objetivo, no me puedo comprometer, no tengo por qué ser partidista y ahí se iban zigzagueando y engañaban'”, dijo.