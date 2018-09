AMLO aplaude recuento total de votos de la elección en Puebla

AMLO (Andrés Manuel López Obrador) celebró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya ordenado el recuento total de votos de la elección de gobernador de Puebla.

“Es un avance sin duda, no hay que hacer de un lado que es una elección manchada por la compra del voto […] yo voy a acatar el fallo del tribunal […] lo que se tiene que buscar ahora si tomó esa decisión el Tribunal es que estén presentes en el recuento los partidos, que los representantes de los candidatos estén en la revisión del voto por voto, casilla por casilla”, apuntó.

Sostuvo que el pueblo quiere ser consultado en temas como el Aeropuerto, aun cuando la calificadora JP Morgan haya considerado que dichas consultas en temas técnicos pueden generar incertidumbre.

“Qué problemas técnicos ni qué ocho cuartos […] respeto su punto de vista, nada más que nosotros pensamos y sostenemos que en una democracia el pueblo es el que manda, es el pueblo el que decide y que los mexicanos quieren que se les consulte, quieren que se les pregunte y lo mejor para no equivocarnos es preguntar”, explicó.

Atribuyó el origen de casos como el de los dos tráileres en Jalisco con centenas de cuerpos no reclamados, a la guerra contra la inseguridad emprendida en 2006 desde el ejecutivo y el intento, dijo, de buscar legitimidad tras la elección federal.

“Los muertos que ponen en dos tráileres, todo eso es producto del fraude electoral del 2006 porque se desató la violencia, porque no ganaron la elección en el 2006, impusieron al presidente y él para legitimarse le declaró la guerra al narcotráfico y le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero y desde entonces hay mucha violencia en México, entonces cuál fue el origen, un fraude electoral, eso no hay que olvidarlo, si se hubiera respetado la voluntad de los ciudadanos no estaría así el país”, señaló.

En Tijuana, Baja California se reunió con el gobernador, Francisco Vega, más tarde encabezará una reunión con pobladores de Mexicali.

El presidente electo afirmó que se encuentra en Baja California para reiterar su compromiso de llevar a cabo “una verdadera transformación de México”.

En entrevistas mientras era detenido por la gente que fue a recibirlo al aeropuerto internacional de esta ciudad, manifestó que ya se está trabajando para llevar a cabo una transformación “con un cambio verdadero”.

Baja California no será olvidada, puesto que se trata de “algo muy importante, porque aquí comienza nuestra patria”, refirió mientras era acompañado por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, quien lo recibió en la terminal aérea.

También reiteró que la transformación contempla “que nuestros paisanos ya no tengan la necesidad de abandonar sus comunidades y puedan trabajar donde nacieron y están sus familiares, es el sueño que tenemos que se va a convertir en realidad”.

López Obrador añadió que se está trabajando por una nueva etapa de reconciliación y unidad, “lo que tiene que ver con el desarrollo de la zona fronteriza, voy a cumplir el compromiso que hice en campaña”.

Antes de entrevistarse a puerta cerrada con el gobernador bajacaliforniano en el Centro de Gobierno de esta ciudad, refirió que cumplirá también con el compromiso de que esta frontera será zona libre.

“Van a bajar los impuestos, baja el IVA a la mitad, al ocho por ciento y baja el Impuesto Sobre la Renta (ISR) al 20 por ciento y aumenta el salario mínimo al doble, es mi compromiso y lo voy a cumplir”, aseguró mientras ingresaba junto al gobernador al recinto estatal.

López Obrador también reiteró la cancelación de la reforma educativa y su intención de consultar al magisterio.

“(La reforma educativa) esa se va a cancelar, para que se pueda contar con los maestros y se mejore la calidad en la enseñanza. Que haya colaboración, participación de los maestros, que no se imponga nada. Convecer, no imponer”, declaró.

Asimismo, el mandatario electo aseguró que no se abandonará a Baja California y se implementarán diferentes proyectos en ella.

“No se va a olvidar a Baja California porque es un estado muy importante, aquí comienza nuestra patria”, comentó.

(Con información de Carmen Jaimes y Notimex)

tfo