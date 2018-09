Demandas de estudiantes son legítimas, dice AMLO ante Graue

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, anunció este lunes que durante una reunión que mantuvo con el rector de la UNAM, Enrique Graue, se abordó el tema de la violencia suscitada hace unos días en la máxima casa de estudios.

López Obrador calificó como legítima la lucha de los jóvenes estudiantes para que se ponga fin a la violencia en la institución.

Por su parte, Enrique Graue manifestó que ha sido ejemplar el comportamiento de los jóvenes y destacó la necesidad de que sus demandas se canalicen a través del diálogo.

López Obrador insistió en que se debe actuar por la vía legal, como se está haciendo, y que no haya encubrimiento, y que se castigue a los responsables, manteniendo la autonomía de la UNAM.

Agregó que hay tanta madurez y responsabilidad entre los jóvenes que no será fácil que intereses de otro tipo puedan “montarse” en el movimiento para desestabilizar.

No tendrían base, no tendrían sustentación”, dijo y añadió que otro tipo de demandas y de propósitos no van a tener asidero porque los jóvenes no se van a prestar y no van a ser presa fácil de la manipulación”.