AMLO reconoce que en cuatro estados han aumentado los homicidios

Desde Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que aunque se ha avanzado en la estrategia contra la inseguridad, en cuatro estados del centro del país no han disminuido los homicidios debido a la presencia de la delincuencia organizada.

Al inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional en Maravatío, en el inicio de una gira por Michoacán y Colima, el presidente de la República aseguró que su gobierno enfrenta el problema de la inseguridad de manera coordinada.

“No ha sido fácil porque se desatendió al pueblo, sobre todo se desatendió a los jóvenes, no había opciones, no había alternativas y no hubo profesionalismo para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, entre otras cosas, ahora estamos trabajando juntos todas las dependencias que tienen que ver con seguridad, estamos sumando esfuerzos, sumando voluntades para garantizar la paz y la tranquilidad, esto no se hacía antes”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.