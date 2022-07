AMLO reconoce que el sistema de salud en México ‘está muy mal’

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el sistema de salud está muy mal y por ello, a pesar de las críticas, traerán a médicos cubanos y de otros países a trabajar a México.

Te recomendamos: ¡Reelección! piden a AMLO en Chiapas; no hace falta, responde

“Ahí tenemos un pendiente, esa es una asignatura pendiente, porque está muy mal el sistema de salud pública, ahora no tenemos los médicos en México que necesitamos, ni tenemos los especialistas. Tenemos las plazas en el Seguro, en el IMSS, en Salud, de especialistas, pero no tenemos pediatras, no tenemos los especialistas que se requieren, y los que hay no quieren salir de las ciudades. Tienen en parte razón porque ahí sus hijos pueden ir a buenas escuelas, tienen diversión, pero es difícil que se tenga especialistas para hospitales de los pueblos, de las comunidades apartadas. Vamos a mandar a médicos generales a especializarse al extranjero. Y también, aunque no les gusta a los conservadores, vamos a traer médicos de Cuba y de otros países para que haya atención y no nos falten los especialistas”, señaló el presidente López Obrador.