AMLO reconoce que bajó ritmo de vacunación COVID-19 en México y explica porqué

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoce que, en últimas semanas, bajó el ritmo de vacunación contra la COVID-19 en México, y explicó que se debe a una disminución de dosis que llegan al país.

López Obrador rechazó la versión que difundieron algunos medios de comunicación donde aseguraban que una vez que pasaron las elecciones de junio, bajó la aplicación de vacunas COVID-19 a la población en México.

“De mala fe un periódico mencionó ayer de que como ya habían pasado las elecciones ya no estábamos vacunando, así a la ligera, porque son muy buenos para la calumnia. No es eso sí bajo el número de vacunados. pero es porque no hemos tenido disponibilidad suficiente de vacunas”, comentó.