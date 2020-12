AMLO reconoce organización comunitaria de Oaxaca; promete apoyos al mezcal

De gira por Oaxaca, donde inauguró un camino rural en el municipio de Santa Ana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció la organización social y comunitaria de los pueblos oaxaqueños, un modelo que, dijo, desgraciadamente no es fácil de aplicar en otros municipios.

“Es algo excepcional, es como una gran isla en el país y en el mundo”, reconoció el presidente López Obrador en compañía del gobernador del estado, Alejandro Murat, y del presidente municipal de Santa Ana, Gustavo Santos.

“Me pongo a analizar, ¿por qué conservó Oaxaca esta organización comunitaria que había en todo México, en toda Mesoamérica?”, preguntó. “La única explicación que he encontrado es que aquí en Oaxaca no se fraccionó la tierra, no se privatizó”, zanjó.

Agregó que fue gracias a la organización comunitaria que se pudo construir la obra de seis kilómetros y medio, que conecta con la cabecera municipal de Santa Ana y en la que se invirtieron 27 millones de pesos. El camino, adelantó el presidente, conectará en un futuro con la supercarretera a Puerto Escondido.

El presidente destacó que la obra reactiva la economía de la región. “El presupuesto se queda en las mismas comunidades, porque aquí se da el trabajo y se beneficia a la región, se reactiva el comercio y la economía”, remató.

Promete apoyos al mezcal

El presidente López Obrador reconoció la producción de mezcal en la región de Miahuatlán, por lo que prometió se va a reforzar el programa Sembrando Vida para impulsar la producción de mezcal.

“Lo están demandando de Europa y de otros países, y aquí hay condiciones favorables para cultivar el maguey y producir mezcal, se va a fortalecer la economía desde abajo”, prometió.

Con información de Noticieros Televisa

