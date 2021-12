AMLO recomienda a consejeros del INE pensar en el ciudadano, rico o pobre

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recomendó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) pensar en el ciudadano, rico o pobre

Te recomendamos: Sugiere AMLO no penalizar conflicto con el INE por Revocación de Mandato

“Qué les recomendaría, primero que respeten al pueblo, que no piensen nada más en el aparato, que no piensen nada más en la esfera de la llamada sociedad política , sino que piensen en el ciudadano que es el actor principal, rico o pobre”, dijo AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

López Obrador señaló que aun existe la deformación de pensar que el ciudadano es el que sabía leer y escribir.

“Por ejemplo un peón de una hacienda no era considerado ciudadano en el siglo XIX y había todo un alegato sobre eso, hasta gente preparada, ilustrada, como Justo Sierra, recomendaba que el sufragio no fuese universal. Entonces eso queda en el subconsciente de que el ciudadano es el letrado, el que tiene ingresos, y no, ciudadanos somos todos, hasta la gente muy humilde, eso se lo deben quitar de la cabeza y pensar en todo”, comentó.