AMLO ya recibió invitación a Cumbre de las Américas; aún no define si asistirá o no

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que ya recibió su invitación a la Cumbre de las Américas, que se realizará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California, y dijo que aún no define si asistirá o no, ante la polémica de la presunta exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Te recomendamos: AMLO espera que Los Ángeles sea sede mundial del diálogo y fraternidad con Cumbre de las Américas

López Obrador adelantó que mañana viernes 27 de mayo es posible que defina su asistencia a la Cumbre de las Américas.

“Mañana es probable, no lo aseguro, vamos a definir ya la situación sobre la cumbre. Es probable porque estamos valorando una serie de factores”, comentó.

Insistió en que su asistencia “depende de que inviten a todos” al evento.

Aunque el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó el miércoles que “en ningún caso” asistirá a la cita, López Obrador comentó que “eso es otra cosa”.

“El que no quiera ir que no vaya, pero que no se excluya a nadie”, pidió.