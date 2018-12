AMLO devuelve 22, 313. 29 pesos de su primera quincena como presidente

Andrés Manuel López Obrador anunció este martes que ya recibió su primera quincena como presidente de México. Explicó, durante su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional, que recibió 76,159.59 pesos, pero como esta cantidad estaba definida por la antigua ley, devolvió 22,313.29 pesos.

“Me rayé”, dijo, pero aclaró que lo que realmente le corresponde son 53 846.30 pesos.

El mandatario mostró un gráfico con la cantidad que había recibido y la cantidad que devolvió, además mostró un documento que prueba que ya hizo la devolución.

Ésta es la prueba de que lo regresé, y le estoy pidiendo a todos los servidores públicos que hagan lo mismo, me refiero a los servidores públicos del Poder Ejecutivo, lo aclaro porque si no se malinterpreta”, dijo y añadió: “Cuentas claras y chocolate espeso”.

López Obrador subrayó que se hará un ajuste y se va a cumplir con el plan de austeridad. Señaló que estos ajustes permitirán ahorrar para tener recursos suficientes y financiar el desarrollo, activar las actividades productivas, apoyar la educación, la salud.

Insistió en recordar que se ha cumplido con el compromiso de no aumentar la deuda, de no financiarnos con deuda, de no aumentar impuestos en términos reales, de no crear nuevos impuestos, de no aumentar los precios de los combustibles.

“¿Cómo estamos financiando el presupuesto?”, se preguntó el presidente y respondió que con ahorros porque había mucho gasto superfluo, mucho derroche.

Era un gobierno mantenido y bueno para nada, para decirlo de manera coloquial. Un gobierno ensimismado “, sentenció.

Agregó que es importante tratar este tema porque hace muchos años el gobierno se convirtió en facilitador para el saqueo, porque se les pagaba muy bien a los altos funcionarios púbicos, se les trataba con privilegio y era una burocracia dorada que no cumplía con su responsabilidad de servir a la gente.

Señaló que todo esto se envolvía en el supuesto, en la falacia de que si se le pagaba bien a los altos funcionarios públicos no iba a haber corrupción.

El sofisma de que si ganan bien los servidores públicos y están colmados de atenciones y privilegios van a ser eficientes y honestos”, ironizó.

Insistió en que todo esto es lo que se va a terminar, y aclaró que en lo que corresponde al Poder Ejecutivo, pero aseguró que el Poder Legislativo está haciendo lo mismo, tanto en la Cámara de Diputados, como en la de Senadores.

Conferencia de prensa de López Obrador. (YouTube)

Expresó su confianza en que los organismos autónomos actúen de la misma manera, “no puede ser que tengamos un organismo para organizar elecciones que es el más caro del mundo. ¿qué es tan complicado organizar una elección limpia y libre?”

Explicó que es necesario ventilar estos asuntos porque el dinero no es del gobierno ni de los funcionarios, sino que el presupuesto es dinero del pueblo.

Somos simplemente administradores de los dineros de los ciudadanos”.

El mandatario hizo referencia a un artículo que leyó en la “prensa fifí”, donde se hablaba de la “cuarta simulación”, en lugar de la “cuarta transformación”.

Creen que somos iguales, cree el león que todos son de su condición, esto va en serio, es una transformación, un cambio de régimen y todos los días están pasando cosas importantes”, sentenció.

Agregó que “vamos poco a poco” y advirtió que no repetiría el asunto de la “prensa fifí”. Ofreció disculpas por anticipado y bromeó: “pero de vez en cuando, denme esa licencia”.

Insistió en que la educación es uno de los ramos que más presupuesto público va a manejar, pues implica una inversión de 500 mil millones de pesos.

Dijo que hay inconformidad en algunos sectores educativos porque hubo una reasignación del presupuesto, pero agregó que se aplicó el plan de austeridad en todo el gobierno.

Añadió que se va a hablar con los rectores de las universidades para explicarles, para informarles, para escucharlos. Pidió tomar en cuenta que la facultad de aprobar el presupuesto es de la Cámara de Diputados.

Respecto a posibles manifestaciones en contra del presupuesto, en el rubro de educación, el presidente dijo que “están en su derecho” y que en su gobierno se garantizará el derecho a disentir con toda libertad.

Nosotros siempre ejercimos ese derecho, la libertad no se implora, se conquista y si hay inconformidades y protestas pues es normal”.

Cuestionado sobre el presupuesto educativo, dijo que pedirá a Esteban Moctezuma, titular de la SEP, que rinda un informe detallado a la prensa.

AMLO dijo que hay 30 mil millones de pesos destinados actualmente a becas y que el año pasado no se ejercieron.

“¿Y a quién va ese apoyo? Pues va a más de 4 millones, casi a 5 millones de estudiantes. Si eso no es apoyo a la educación, pues ¿qué es? No vamos a confrontarnos con las universidades, eso no lo vamos a hacer, pero sí que se informe”.

Reiteró que su programa de gobierno está destinado a atender a los más pobres y confío en tener buenos resultados para mejorar las condiciones en las poblaciones más pobres de México.

Sobre el salario mínimo, señaló que éste llevaba años sin aumentar en la proporción que ayer se anunció.

Insistió en que ya inició el proceso de recuperación del poder adquisitivo de salario y reiteró que éste nunca se va a aumentar por debajo de la inflación.

Expuso el caso de una madre soltera que trabaja en una maquiladora y recibe 900 pesos por seis días de trabajo, de los cuales cuatro eran jornada de 12 horas, de 7 am a 7 pm. Dijo que le impactó porque se debe pensar dónde dejan esas madres a sus hijos, en algunos casos con familiares, pero si no hay apoyo, en algunos casos los dejan encerrados.

Afirmó que, al aumentar el salario mínimo, esa madre soltera recibirá un 50 por ciento adicional.

“Yo siento que esto va a ayudar, en recompensa a inversionistas va a bajar el ISR y, en apoyo a los consumidores, baja el IVA del 16 al 8 por ciento”.

Dijo que, si esta política da resultados en la franja fronteriza, si hay mayor inversión y productividad, los empresarios podrán pagar mejores sueldos y aumentará la recaudación fiscal.

En materia de seguridad, dijo que espera tener resultados pronto por el trabajo coordinado de las diversas agencias.

AMLO responde a perioditas durante rueda de prensa. (YouTube)

“Ahora hay coordinación, eso es una ventaja, eso nos tiene que dar resultados”.

AMLO señaló que otra ventaja es que se atiende el problema de inseguridad todos los días, antes no era así. Agregó que ya está por integrarse la Guardia Nacional y tendrá más elementos operativos.

Otra ventaja, dijo, es que no se permitirá la corrupción ni que haya guerra, no declarar la guerra, “no dar instrucciones para que haya masacres, todo eso nos va a ayudar, y sobre todo, lo principales todo el programa de desarrollo, la atención a los jóvenes, el empleo”.

Confesó que tiene un sueño y quiere que se convierta en realidad, “que los mexicanos tengan trabajo, que no tengan que salir de sus pueblos, que tengan ingresos justos y que ya nadie quiera irse a trabajar a Estados Unidos, y que entonces los convenios con Estados Unidos sean para que vayan los mexicanos a trabajar, que en vez de cerrar la puerta, abran la puerta”.

Afirmó que la paz y la serenidad son frutos de la justicia, y si hay trabajo, dijo que habrá paz y tranquilidad.

En el caso de la CDMX, destacó que hay 86 mil elementos de cuatro corporaciones policiacas: la Policía Preventiva, la Policía Auxiliar, la Policía Bancaria y la Policía Ministerial, y aunque hay bastantes, reiteró que hay diálogo con el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Sobre el aeropuerto de Texcoco, AMLO dijo que se está cumpliendo el compromiso de atender a quienes recibieron contratos para construir la terminal en el lago.

Estamos cumpliendo ese compromiso, no estamos despojando a nadie. Segundo, yo le puedo decir a los mexicanos que se va a resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto de la mejor forma, que vamos a ser más eficaces, porque vamos a tener en tres años la solución”.

El presidente de México dijo que se ahorrarán millones de pesos y todo se hará con distintivo de calidad, sin riesgos de hundimientos.

Cuestionado sobre si consideraría no desarmar el proyecto de Texcoco, AMLO reiteró que se va a resolver el problema de la saturación aérea. Aclaró que ya hay presupuesto para construir tres pistas en Santa Lucía y que se han destinado 3 mil millones de pesos para rehabilitar el actual aeropuerto de la Ciudad de México.

Señaló que no quiere profundizar más sobre este tema porque hay una negociación en curso, “quiero ser prudente”. Dijo que los servidores públicos de Hacienda le han pedido que sólo asegure que habrá respuesta para los que tienen contratos y la nación va a beneficiarse, en general.

Durante la conferencia de prensa, un periodista denunció la masacre de indígenas en el municipio de Aldama, Chiapas. Dijo que un hombre que fungía como autoridad del poblado de Cocó recibió disparos que procedían de una zona cercana a un campamento de la Policía Estatal y cuestionó al presidente sobre su postura ante los gobiernos estatales.

Periodista denuncia masacre en Chiapas. (YouTube)

AMLO pidió al periodista compartir toda la información y dijo que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, atenderá este asunto personalmente.

“Porque sí tenemos la obligación de intervenir y pedirle una respuesta al gobierno de Chiapas”.

El presidente de México adelantó que viajará a Oaxaca e irá al Istmo, donde consultarán a los pueblos sobre el proyecto de infraestructura en esa zona. Afirmó que no se hará nada si no están de acuerdo los pobladores. Afirmó que no solo se trata de abrir fábricas, sino de apoyar a los productores de café y cítricos, y sembrar árboles frutales y maderables, para apoyar a esos pueblos de acuerdo con su idiosincrasia.

Sobre los salarios de los funcionarios, insistió en que ya no habrá bonos, atención médica privada, ni cajas de ahorro especiales para funcionarios públicos.

El compromiso es que se va a tener una nómina de todo el Gobierno y se va a transparentar, va a estar en una página. Ustedes van a poder saber cuánto estamos recibiendo cada uno de los servidores públicos, ese es el compromiso”.

Respecto al plan de salud, reiteró que los servicios sanitarios se van a federalizar. Explicó que los hospitales que administran actualmente los gobiernos estatales pasarán al control del Gobierno federal.

Dijo que este nuevo sistema de salud pública se enfocará en quienes no tienen seguridad social y para esas personas habría medicamentos gratuitos. Afirmó que las personas que ya tienen IMSS, ya cuentan con atención médica y medicamentos, aunque admitió que ese sistema podría mejorarse.

Sobre los presos políticos, dijo que ya están saliendo de la cárcel. Adelantó que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informará sobre estos casos mañana o el jueves.

Estamos cumpliendo ya con ese compromiso, se están haciendo trámites en todos los casos. Ya estamos en eso”.

Casi al final, el presidente fue cuestionado sobre la herencia de Notarías y dijo que les hará llegar esa inquietud a los notarios, aunque espera que salga del propio sector la iniciativa de cambiar ese régimen; dijo que en algunas regiones hay saturación de Notarías.

Con información de redes sociales AMLO

AAE/MLV