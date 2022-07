AMLO rechaza ser senador cuando termine su mandato en 2024

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), rechazó convertirse en senador de la República cuando termine su mandato en el año 2024.

En su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, AMLO reiteró que tras finalizar su cargo como Presidente de México se jubilará y se retirará de toda actividad pública y política.

“No, no. Yo termino a finales de septiembre y me jubilo, no vuelvo a la actividad pública, política”, aseguró.

Insistió en que no acudirá a invitaciones de ningún tipo.

“No voy a aceptar ni siquiera invitaciones a conferencias, no voy a visitar universidades, no voy a asistir a ningún acto público, político, aunque se trate de amigos, aunque se trate de familiares”, aseveró.

Destacó que el tiempo que le queda de su gobierno lo utiliza de manera intensa para no dejar pendientes y poder irse con la conciencia tranquila.

“Yo concluyo mi ciclo a finales de septiembre del 24… me estoy aplicando para que no quede nada pendiente, me pueda ir con mi conciencia tranquila de haber servido a mi país, a mi pueblo, y no pienso continuar en la política”, expresó.

Anunció que el primer libro que publicará una vez que deje la Presidencia de México saldrá hasta el año 2027.

“Voy a escribir, ni siquiera voy a publicar con frecuencia, el primer libro después de que termine pienso publicarlo a los 3 años, y no van a ser cosas de lo contemporáneo. Voy a escribir un libro que deseo sobre el pensamiento conservador”, contó.

López Obrador mencionó que se despedirá de las redes sociales.

“Me voy a despedir de las redes sociales, no por grosería, porque si no lo hago así, me costaría más trabajo”, dijo.

Refirió que no recibirá a políticos ni dirigentes o simpatizantes del movimiento, incluso ni a sus hijos si llevan un tema que tenga que ver con política.

AMLO concluyó diciendo que no hay que tenerle mucho apego al poder ni al dinero.

“Ya, termino uno su ciclo, vienen nuevas generaciones”, comentó.

