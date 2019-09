AMLO rechaza fallas en operación de la Guardia Nacional

Entrevistado en el aeropuerto de San Luis Potosí, al inicio de su gira de supervisión de hospitales rurales IMSS-Bienestar en el estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que esté fallando la operación de la Guardia Nacional.

Te recomendamos: AMLO revela gastos en insumos durante el gobierno pasado

No, no, no, vamos avanzando, no es un asunto sencillo de resolver porque se dejó crecer, se desatendieron las causas que originan la inseguridad y la violencia, se abandonó a los jóvenes, por ejemplo, no hay salarios justos, no hay bienestar y se dio el mal ejemplo desde el gobierno, mucha corrupción, impunidad, entonces todo eso se está atendiendo. Hoy di a conocer en la mañana que nada más en el viaje de avión se gastaron miles de pesos en rastrillos para rasurar, en papel higiénico”, indicó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.