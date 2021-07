AMLO rechaza que exista persecución política contra Ildefonso Guajardo

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este lunes 12 de julio de 2021 que el proceso que se sigue contra Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía del expresidente Enrique Peña Nieto, por presunto enriquecimiento ilícito, sea persecución política.

“Pues que nosotros no perseguimos a nadie por razones políticas, no es mi fuerte la venganza, si hay algún asunto judicial, pues tiene que ver con la fiscalía y es cosa de aclararlo, el que nada debe nada teme. Por eso no debe de preocuparte si no tiene nada ilegal, si él es una gente honesta, ¿de qué se puede preocupar?”, dijo en conferencia matutina.

Señaló que hay dos cosas, una es la acusación judicial y la otra es la conciencia de cada quien. Acotó que lo más importante es la tranquilidad de conciencia, entonces, “si él tiene tranquila su conciencia, pues lo demás es lo de menos”.

Al ser cuestionado acerca de cuántos exsecretarios de Estado de Enrique Peña Nieto han sido denunciados por la Función Pública, el presidente López Obrador señaló que no cuenta con el dato exacto, además de que no es un asunto que se decida en la Presidencia. Acotó que su gobierno ha dado la instrucción de que no haya corrupción ni impunidad y que cuando se conozca de un presunto delito se tiene que denunciar y que no debe ocultarte nada.

Explicó que si un secretario le lleva un expediente sobre un supuesto de hecho de corrupción, lo que él pide es que se proceda.

“Imagínense si el presidente de México recibe un informe sobre un posible acto de corrupción y le dice al secretario o al subordinado, quien sea: ‘no te metas en eso, déjalo ahí’. A partir de ese momento, ya para el servidor público, el presidente se demeritó, se devaluó, eso no lo puede hacer un presidente”.

El 9 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo la vinculación a proceso en contra de Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía en la administración de Enrique Peña Nieto, por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito.

Guajardo denuncia persecución política

Guajardo denunció el pasado viernes que le “huele a persecución política” su procesamiento decidido por un juez por presunto enriquecimiento ilícito a petición de la Fiscalía General de la República tras una denuncia de la Secretaría de la Función Pública.

La Secretaría de la Función Pública, encargada de combatir la corrupción, denunció ante la Fiscalía el 12 de octubre del año pasado a Guajardo por una cuenta en el extranjero por 8.2 millones de pesos (unos 412,000 dólares).

El exsecretario de Economía sostiene que dichos recursos provienen del repudio de un inmueble heredado en 2014, pero el Ministerio Público sostiene que la escritura “no corresponde de ninguna manera” con la cantidad depositada.

El político, quien fue negociador del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), debe firmar de manera periódica ante el juzgado y no puede abandonar el país en lo que dura su procedimiento judicial.

El exsecretario considera que se trata de un intento del Gobierno para que no asuma como diputado del PRI en la nueva legislatura de la Cámara de Diputados que arrancará en septiembre.

Guajardo no es el primer funcionario del Gobierno de Peña Nieto procesado por corrupción, pues la exsecretaria de Desarrollo Rosario Robles permanece en prisión preventiva desde 2019, mientras el exdirector de Pemex Emilio Lozoya está imputado por los sobornos de la trama Odebrecht.

