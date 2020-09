AMLO rechaza anomalías en Indep, es asunto ‘politiquero’

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), rechazó que haya anomalías en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) como lo denunció Jaime Cárdenas Gracia, quien presentó su renuncia al organismo misma que se hará efectiva a partir del 1º de octubre.

“Si hay denuncias se van a investigar cómo tiene que ser, pero esto es más que nada un asunto politiquero, no hay nada de que preocuparnos, pero yo les voy a estar informado diariamente, si no existieran las mañaneras estaríamos atados de pies y manos”, dijo AMLO.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano respondió a los señalamientos del director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) quien aseguró que en el gobierno federal se espera una lealtad ciega.

El jefe del Ejecutivo Federal aclaró que su gobierno pide lealtad al proyecto de la 4T y no a las personas como lo expresó el funcionario del Indep.

López Obrador dijo que debe prevalecer la justicia sobre el derecho.

“Tenemos que poner por delante la justicia, siempre lo he dicho, cuando hay que optar por el derecho o la justicia, tiene que prevalecer la justicia, la ley es para el hombre, no el hombre para la ley, hablando en términos de género, la ley es para el hombre y para la mujer”.

Señaló que en el gobierno federal hay una serie de normas que impiden hacer justicia al pueblo de México.

Finalmente, el presidente recalcó que hasta el momento no le han reportado ninguna anomalía en los avalúos del Indep.

“Ninguna anomalía me han reportado, no me han informado, además no pueden existir anomalías, es una rifa, cuántos boletos se obtuvieron, de dónde provino el dinero, cuánto es la ganancia, yo calculo que vamos a licitar alrededor de dos mil millones de pesos para equipo médico….Y se le va a poner a cada equipo médico una placa que hará referencia a la rifa”.

“No tenemos nada que ocultar”, sentenció AMLO.