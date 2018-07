AMLO ratifica medidas de austeridad en el gobierno federal

Andrés Manuel López Obrador habló este domingo sobre el ajuste que se realizará en los altos mandos del gobierno, como parte de su programa de austeridad.

En una conferencia de prensa, López Obrador precisó que los trabajadores sindicalizados tienen garantizado su empleo.

Aprovecho para decirle a los trabajadores de base sindicalizados que no se preocupen, ellos tienen garantizado su empleo, su trabajo, el ajuste es arriba, en lo que se conoce ya como burocracia dorada, los de mero arriba, que se pasaron y que se han servido con la cuchara grande, no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre, esto a algunos no les gusta y lo ven así como si fuese algo extraño porque se acostumbraron, no les importa lo que sucede con la gente, se han ensimismado hay, con todo respeto, una dosis fuerte de egoísmo, pero hay muchísima gente que ni siquiera gana un salario mínimo y el presupuesto es dinero del pueblo es de todos, no se puede concentrar en una minoría se tiene que distribuir, tiene que haber equidad, tiene que haber justicia, hay quienes plantean de que no les va alcanzar a los altos funcionarios públicos yo pienso que sí, es cosa de ver cuánto gana un investigador con nivel de doctorado, en las universidades más importantes de México, cuando mucho 80 mil pesos mensuales, se van arraigar los que van a ganar 100 mil en el gobierno”, dijo López Obrador.