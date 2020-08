AMLO quiere ver video que Lozoya entregó a Fiscalía General de la República

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que le gustaría ver el video que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), entregó a la Fiscalía General de la República (FGR).

Sí me gustaría verlo, ahora sí que es como pago por evento. Sí me gustaría verlo porque hay que poner al descubierto toda la corrupción, eso ayuda mucho”.

Te recomendamos: FGR asegura propiedades de Emilio Lozoya, informa Gertz Manero

En conferencia de prensa desde Acapulco, López Obrador reiteró que a los corruptos no solo se les debe castigar sino también estigmatizar para que no se repita la corrupción.

El mandatario mexicano señaló que de acuerdo con los abogados, las pruebas en video no tiene tanto valor legal en los juicios.

Sí es importante que se conozca el video, yo sí estoy a favor de eso, además he estado preguntando con abogados y me dicen que las pruebas de este tipo parece que no son de tanto valor en los juicios, en lo estrictamente legal, pues puede ser que no tengan valor en lo legal, pero en lo moral son de primer orden”.