‘Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México’: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia a la Presidencia, emitió un primer mensaje después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que se convirtió en virtual ganador de la elección al obtener entre el 53 y el 53.8% de la votación.

Desde la sala de prensa del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), López Obrador calificó la jornada electoral de este domingo 1 de julio como histórica y memorable.

Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México”, afirmó López Obrador.

López Obrador reiteró el compromiso de que no traicionará “la confianza que depositaron millones de mexicanos… No les fallare, no voy a traicionarles”.

Deseo, anhelo con toda mi alma poner en alto la grandeza de nuestra patria, ayudar a construir una sociedad mejor y conseguir la dicha y la tranquilidad de los mexicanos”, aseguró el candidato de Juntos Haremos Historia.

Durante el mensaje, destacó que en esta elección “los ciudadanos decidieron iniciar la cuarta transformación de la vida política de México”.

Reconoció el comportamiento “respetuoso” del presidente, Enrique Peña Nieto, en este proceso electoral, muy diferente al trato que le dieron los pasados titulares del poder Ejecutivo, apuntó.

También, agradeció a sus contendientes a la Presidencia José Antonio Meade, candidato de la Coalición Todos por México, y Ricardo Anaya, candidato de la Coalición Por México al Frente, quienes emitieron sus respetivos mensajes después de que dieron a conocer los resultados de las primeras encuestas y reconocieron el triunfo de López Obrador.

Los agradecimientos también incluyeron a los ciudadanos que votaron “por iniciar el proceso del cambio para México”.

López Obrador llamó a los mexicanos a la reconciliación. Citó a Vicente Guerrero al decir: “La patria es primero”.

Indicó que “el nuevo proyecto de nación buscara establecer una auténtica democracia. No apostamos a una dictadura ni abierta ni encubierta”.

Señaló que cuando inicie su administración “los cambios serán profundos, pero con apego a la ley”.

Apuntó que en materia económica, se respetará la autonomía del Banco de México (Banxico), se mantendrán los compromisos con bancos nacionales y extranjeros, así como disciplina en materia financiera y fiscal.

Reiteró que su Gobierno se conducirá por la vía legal y “no actuaremos por la vía arbitraria”.

La trasformación consistirá en desterrar la corrupción en nuestro país”, recalcó.

Agregó que “la corrupción no es un fenómeno cultural, sino el resultado de un régimen político en decadencia… Es la causa principal de la desigualdad social y económica”.

Subrayó que erradicar la corrupción y la impunidad será la principal línea de su Gobierno.

Dejó claro que no permitirá la corrupción ni la impunidad y que en esta lucha anticorrupción están “incluidos compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares”.

Un buen juez por la casa empieza”, sostuvo.

Manifestó que se dedicará a impulsar el desarrollo del país, “no habrá necesidad de incrementar impuestos, no habrá gasolinazos, aumentará el gasto corriente e impulsará el empleo, fortalecerá el mercado interno para que el mexicano trabaje y sea feliz en el lugar donde nació. Quien desee migrar, que lo haga por gusto y no por necesidad”, aseveró.

Dijo que el Estado dejará de ser un comité al servicio de una minoría y representara a todos los mexicanos, a ricos, a pobres, a migrantes, a creyentes, a no creyentes, a la diversidad sexual y a los pueblos indígenas de México.

Por el bien de todos, primero los pobres”, afirmó.

Señaló que cambiará “la estrategia fallida contra la inseguridad y la violencia”.

Aseguró que a partir de este lunes, convocará a representantes de derechos humanos, de la ONU y de otras instituciones internacionales para planear la reconciliación de México.

Indicó que una vez que asuma el cargo de presidente, todos los días se reunirá con el Gabinete de Seguridad Pública.

En el tema de política exterior, López Obrador manifestó que “seremos amigos de todos los gobiernos y políticos del mundo”.

Destacó que con Estados Unidos buscará una relación de amistad y de cooperación con el desarrollo, basada en el respeto y en defensa de los migrantes.

Añadió que ha recibido llamadas de felicitación de jefes de Gobierno de distintos países, a quienes agradeció su atención en esta jornada electoral.

Calificó de ejemplar la “pluralidad y el profesionalismo de la prensa, la radio y la televisión” y agradeció a las “benditas redes sociales”.

