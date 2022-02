‘Que se respete la independencia de los países’: AMLO ante conflicto Rusia-Ucrania

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se manifestó a favor de ‘que se respete la independencia de los países’ al ser cuestionado sobre el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

En conferencia mañanera desde Colima, AMLO anunció que México presentará ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) una propuesta para rechazar invasiones de potencias mundiales como Rusia, China o Estados Unidos, a cualquier país.

López Obrador reiteró que México se apega a lo que establece el Artículo 89 de la Constitución Mexicana que establece tres principios: la no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias.

“En este marco y en una situación muy especial que tiene que ver con nuestra historia, nosotros el vinculamos la no intervención a no participar en decisiones de otros países en ningún terreno, que no haya financiamiento de países extranjeros a grupos que se oponen a gobiernos legal y legítimamente constituidos, que no haya espionaje, que se respete la soberanía de los pueblos, y desde luego lo extremo en el intervencionismo son las invasiones militares, que nosotros hemos padecido”, comento.