‘Puede no ser cierto’: AMLO ante supuesto cobro de piso a iglesias

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no sabía que había cobro de piso a iglesias por parte del crimen organizado en el estado de Jalisco, incluso dijo que esto “puede no ser cierto”.

Te recomendamos: Cobro por derecho de piso aumentó 2.3% en CDMX durante primeros tres meses del 2022

“No sabía. Hay que tener cuidado porque puede no ser cierto o puede no ser un asunto generalizado, yo todos los días estoy aquí y recorro el país. Es la primera vez que lo escucho, hay que ver, porque no por el hecho de ser religiosos ya son infalibles”, comentó AMLO en su conferencia mañanera.