AMLO publica su nuevo libro ‘A la mitad del camino’

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presentó hoy, 30 de agosto de 2021, su nuevo libro “A la mitad del camino”, en el que relata sus casi primeros tres años en el gobierno, y lo recomendó especialmente a sus “adversarios”.

El mandatario mostró un ejemplar de su nuevo libro, publicado por Grupo Planeta en cuya portada aparece una fotografía suya sonriente y aplaudiendo con una guayabera y un bastón de mando bajo el brazo.

López Obrador, presidente de México desde diciembre de 2018 por un período de seis años, opinó que “la política es entre otras cosas pensamiento y acción” y aseguró que en su nueva obra “está el pensamiento y está la acción”.

“Les aseguro que no se van a aburrir, no van a bostezar. Les va a gustar aún cuando no estemos de acuerdo, porque eso es lo importante: no podemos tener un pensamiento único, eso no corresponde a la democracia”, explicó.