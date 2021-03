AMLO propone que FGR investigue si candidatos tienen antecedentes penales

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), propuso que la Fiscalía General de la República (FGR) revise si candidatos a elecciones del 6 de junio de 2021 tienen carpetas de investigación en su contra o antecedentes penales.

Te recomendamos: Gobierno de AMLO presenta plan para proteger a candidatos rumbo a elecciones 2021

“Sería muy bueno que se investigara, que se preguntara a las autoridades si no hay carpetas de investigación, además de la carta de no antecedentes penales. Sería bueno que una vez que tengan todos los candidatos los partidos, claro que le van a dar trabajo a la Fiscalía, pero sería bueno que le mandaran una carta anexando la lista para ver si los candidatos no están ahí en expedientes”, propuso el Jefe del Ejecutivo Federal en su conferencia de prensa matutina.