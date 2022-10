AMLO propone que aerolínea del Ejército se llame Mexica si no se puede Mexicana

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propone que la aerolínea del Ejército se llame Mexica si no es posible que se llame Mexicana.

“También, si no es Mexicana, que es una buena marca, un buen nombre, es un símbolo, pues se tendría que buscar otro. Los conservadores, ya ven cómo son de ingeniosos, hablan de ‘La Línea Bienestar’, cosas por el estilo; no, pero podría Mexica, podría buscarse un nombre que tenga que ver con nuestra patria, que tenga que ver con nuestra cultura, que tenga que ver con México”, dijo.

Durante su conferencia mañanera señaló que se está analizando todavía la posibilidad de tener una nueva línea aérea que forme parte del complejo del Tren Maya y de los aeropuertos que manejan los ingenieros militares, “en este caso es aprovechar la experiencia de la Fuerza Aérea Mexicana para manejar una línea”.

“Se está viendo, no se descarta la posibilidad que sea Mexicana, si se adquiere la marca a los trabajadores”.

Dijo que se realizó un avalúo sobre cuánto cuesta el logotipo, la marca de Mexicana y ya hay un estimado. Señaló que si se logran acuerdos al interior esto ayudaría a los trabajadores despedidos porque se les pagaría a ellos.

“Lo que resulte del avalúo. Sí hay un estimado, pero no quiero meterme en eso, porque habría que verlo. Incluso que ojalá y a partir de esta conversación al interior de los mismos trabajadores ya empiece a verse si podrían ellos llegar a un acuerdo”.

Manifestó que a lo mejor algunos de los trabajadores de Mexicana podrían laborar en la nueva línea aérea a través de una convocatoria, pero no es que todos los trabajadores pasen a formar parte de la nueva aerolínea. Dijo que esto no se puede hacer y no sería lo más conveniente.

Pidió no olvidar que el gobierno sólo es el administrador del dinero del pueblo y que el presupuesto es dinero de todos, entonces hay que cuidarlo.

“Entonces, retomando el asunto, si ellos quieren y se ponen de acuerdo, nosotros podríamos ver el que se comprara la marca, y se está analizando la posibilidad de constituir esta nueva línea para que haya más competencia, más servicio y menos costos”, refirió.

Con información de N+

AAE