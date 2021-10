AMLO propone pago a maestros de Michoacán con tarjeta del Banco del Bienestar

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propuso pagar de manera directa la nómina a maestros del estado de Michoacán a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, como se hace con los profesores federales.

Te recomendamos: Maestros de Telesecundaria protestan en Zócalo CDMX; prenden fuego a llanta frente a Palacio Nacional

López Obrador aseveró que con la tarjeta del Banco del Bienestar se asegurarán de que no vuelvan a dejar sin pago a los maestros.

“Nada más quiero, y se lo pido a los maestros de Michoacán, que nos ayuden para que no vuelva a pasar lo mismo porque se manda el dinero y lo usan los Gobiernos para otras cosas y no pagan a los maestros”, refirió.

Informó que dio la instrucción de que se les pague a los maestros de Michoacán las quincenas atrasadas que debe el gobierno local.

Aseveró que será la semana próxima (del 25 al 29 de octubre) cuando se termine de pagarle todas las quincenas a los profesores.

Recordó que existe oposición de parte de autoridades estatales y de un grupo de personas, que no quieren que el gobierno federal pague de manera directa al magisterio de cada entidad.

“El dinero en efectivo es una tentación. Entonces, no queremos eso porque no queremos la corrupción y también no queremos que haya aviadores, que tienen una, dos, tres, cuatro plazas, eso no y así ya no va a haber el problema”, aseguró.