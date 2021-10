AMLO propone marcha pacífica en lugar de paro en defensa de la UNAM

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propuso que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realice una marcha pacífica contra él, en lugar de un paro de 48 horas como se está convocando.

“Ayer estaba viendo que estaban convocando a un paro de 48 horas por lo que dije, yo les propondría que mejor hicieran una marcha, que se avivaran, pacífica desde luego, pero ¿paro?, no quieren estar en clases presenciales, no, una manifestación pacífica, que dejen atrás la desidia, la comodidad y aunque sea en contra de nosotros se manifiesten”, comentó AMLO en su conferencia mañanera desde Mérida, Yucatán.

López Obrador aseveró que su gobierno no quiere afectar la autonomía de la Universidad ni se quiere inmiscuir en las decisiones que tome la comunidad universitaria.

“Entonces no es para nada afectar la autonomía o querernos nosotros inmiscuir”, dijo.

Descartó que vaya a presentar alguna propuesta para reformar a la UNAM, pues dijo que eso corresponde a los universitarios y reiteró ser respetuoso a la autonomía universitaria.

“Narro, que es el jefe del grupo dominante desde hace muchos años en la UNAM, está hablando de que se intenta afectar la autonomía de la UNAM, pues no puedo yo hacer ninguna propuesta, además no es ese el propósito, yo soy respetuoso de la autonomía de la UNAM, soy egresado de la UNAM, me siento muy orgulloso de haber estudiado en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas, soy el primer presidente de México egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM”, refirió.