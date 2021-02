AMLO propone a gobernadores acuerdo nacional por la democracia ante elecciones 2021

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso este martes 23 de febrero de 2021 a los gobernadores un acuerdo nacional por la democracia ante las elecciones de este año.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente leyó una carta que envió a todos los gobernadores de los estados de la República Mexicana y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Recordó tres hechos históricos en los que se vio realizado el ideal de la democracia: El triunfo del movimiento revolucionario y gobernó Francisco I. Madero; el respeto al triunfo del PAN en el año 2000 y recientemente, en las elecciones 2018, cuando la mayoría de los ciudadanos decidió apoyar al proceso de transformación que está en marcha.

Enfatizó el compromiso de su gobierno de respetar y hacer respetar la decisión soberana del pueblo de México.

Enfatizó en la necesidad de evitar que una persona o una minoría concentren el poder.

Propuso a los gobernadores y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México un acuerdo en favor de la democracia y se comprometió a actuar con rectitud y en defensa de la soberanía popular.

“Les exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido, a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas, a impedir la compra de lealtades o conciencias, a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos o mapaches electorales, a evitar el acarreo y el relleno de urnas, falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva”.