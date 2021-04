AMLO propone encuesta telefónica para resolver caso de Salgado Macedonio

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propuso que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) realice encuestas telefónicas a la población en Guerrero y Michoacán para resolver la anulación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, tras la ratificación del Instituto Nacional Electoral (INE) de cancelar sus aspiraciones a gobernador en las elecciones 2021 en México.

Y hacer lo mismo en Michoacán y estoy seguro que la gente va a decir ‘que participe’, aun los que no van a votar por ellos, porque no se debe de descalificar”, dijo el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

“Hay que esperar a lo que resuelva el Tribunal. Sería muy sencillo, ahora que hay sistemas de call centers, que hoy y mañana, el Tribunal, con una empresa especializada, hiciera una encuesta en Guerrero y le preguntara a todos, a todos: ‘¿Quieres que participe este candidato o no? ¿Se le da la oportunidad de participar, se le acepta el registro o no?

López Obrador señaló que en la democracia es el pueblo quien tiene la última palabra.

El Jefe del Ejecutivo Federal indicó que en el Artículo 39 de la Constitución Mexicana se establece que el pueblo tiene derecho hasta cambiar las formas del gobierno.

“¿Por qué no se les deja al pueblo de Michoacán y Guerrero que decidan? Si son malos ciudadanos, ¿qué no puede el pueblo calificarlos, reprobarlos o elegirlos? Estaríamos ante un hecho inédito, nunca se ha llevado a cabo una cosa así, si estamos dando los primeros pasos para establecer una auténtica democracia y vamos a golpear así a la democracia, no es exagerado lo que dije, es un atentado a la democracia”, afirmó.