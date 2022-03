AMLO propone que consejeros del INE y magistrados sean elegidos con voto ciudadano

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), propuso hoy, 29 de marzo de 2022, en su conferencia mañanera que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y magistrados sean elegidos con voto ciudadano.

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propuso una reforma para que “el pueblo” elija de forma directa a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

López Obrador señaló que presentará la reforma después del 10 de abril, cuando se celebra la primera Consulta de Revocación de Mandato para preguntar a la ciudadanía si prefiere que continúe o deje el cargo.

“Vamos a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para garantizar la democracia en México, que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral, esto es que no haya consejeros, que no haya magistrados, que no tengan vocación democrática”, manifestó AMLO.