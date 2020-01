AMLO promete que no se le impondrán proyectos a los pueblos indígenas

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la tarde de 5 de enero, durante su reunión con representantes de los cinco pueblos indígenas del Estado de México en Texcoco, que no habrá imposiciones de proyectos a los pueblos indígenas, como el caso del Tren Maya.

Lo que quisieran algunos que se consideran de Izquierda, y lo digo de manera respetuosa, es que nosotros hiciéramos lo mismo que hacían los de antes para poder señalar ‘ya ves que son lo mismo’. Saben por qué esa actitud, no generalizo, de algunos, porque ellos no creían y apostaron a que no se iba lograr la transformación de manera pacífica y pensaban de que íbamos nosotros a fallar. Se demostró que sí se pudo y ahora los que pensaban que no íbamos a lograr esta transformación sin violencia, pues están un poco desquiciados, los veo muy nerviosos y a veces asumen actitudes de los conservadores”, señaló Andrés Manuel López Obrador, presidente de México: