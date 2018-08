AMLO promete que su gobierno será respetuoso de la división de poderes

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) promete un gobierno respetuoso de la división de poderes consagrada en la Constitución.

En el mensaje ofrecido al recibir la constancia de mayoría de la contienda presidencial 2018 de manos de Janine Otálora, magistrada presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Andrés Manuel López Obrador recibe constancia de mayoría de Janine Otálora. (Twitter, @lopezobrador)

“Ofrezco a ustedes, señoras y señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen. En el nuevo gobierno, el Presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes; ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes, y habrá absoluto respeto por sus veredictos. El Ejecutivo no será más el poder de los poderes ni buscará someter a los otros. Cada quien actuará en el ámbito de su competencia y la suma de los trabajos respetuosos e independientes fortalecerá a la República y el Estado Democrático de Derecho transitará del ideal a la realidad”, comprometió AMLO.

En presencia de los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales; de los presidentes del Congreso de la Unión, y en compañía de sus hijos Gonzalo y Andrés Manuel, así como de aquellos que ha elegido para conformar su gabinete, agradeció a la ciudadanía la confianza de su voto, e hizo un reconocimiento a los partidos y candidatos por la madurez política mostrada al reconocer los resultados de la contienda.

Se comprometió a corresponder al mandato de la ciudadanía para ejercer un gobierno justo.

“La gente votó para que exista en México un verdadero Estado de Derecho; el pueblo quiere legalidad, no la simulación que en la aplicación de la ley ha persistido desde el Porfiriato. Los mexicanos votaron también para que se ponga fin a las imposiciones y los fraudes electorales. Quieren castigo por igual para políticos corruptos y para delincuentes comunes o de cuello blanco. La ciudadanía plasmó en su sufragio el anhelo de que los encargados de impartir justicia no actúen por consigna y que tengan el arrojo de sentirse libres para aplicar sin cortapisas ni servilismos el principio de que, al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie”, apuntó.

Afirmó que cumplirá el compromiso adquirido en las urnas con el país, porque “contamos con amplias bases de legitimidad para hacer realidad el deseo colectivo de vivir en paz, con justicia y libertad. Sólo me resta decir que actúo guiado por principios y soy perseverante. Ninguna tentación me quitará la autenticidad o desviará mí camino en la búsqueda del humanismo y la fraternidad. Reitero: voy a cumplir todos los compromisos de campaña”.

(Con información de Carmen Jaimes)

