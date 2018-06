AMLO promete esclarecer caso de normalistas de Ayotzinapa

Este lunes, tras realizar el cierre de campaña en Guerrero, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos haremos historia, llamó al candidato del Partido del Trabajo (PT) por la alcaldía de Acapulco, Zeferino Torreblanca Galindo, a declinar en favor de la abanderada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Adela Román Ocampo.

Durante su discurso en el centro de Acapulco y ante militantes de Morena, Partido Encuentro Social (PES) y PT, se comprometió, de ganar las elecciones, a investigar de fondo y esclarecer el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como a trasladar la sede de la Secretaría de Salud (SSA) a esta entidad.

Posteriormente en entrevista, se congratuló de que, a seis días de las elecciones, las encuestas lo siguen posicionando en el primer lugar, pero llamó a sus simpatizantes a no confiarse y salir a votar este 1 de julio.

Insistió en que requiere del ‘voto parejo’ por los candidatos de la coalición que abandera para la Cámara de Diputados y el Senado de la República, y no como lo pide la esposa del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

Me llamó la atención, por ejemplo, ayer, la señora de Moreno Valle, lo digo con todo respeto, dice que no se debe de votar parejo, que se tiene que votar diferenciado, ella planteando eso, es toda una estrategia que tienen para que la gente en Puebla vote por mí, pero que no voten por Barbosa. No, va a ser voto parejo”, aseguró el candidato.