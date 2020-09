AMLO promete atender crisis de agua en Iztapalapa en inauguración de Parque Cuitláhuac

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió atender la grave crisis de agua en la alcaldía de Iztapalapa durante la inauguración del Parque Cuitláhuac, en la Ciudad de México.

Te recomendamos: Inauguran Parque Ecológico Cuitláhuac en Iztapalapa

Hizo el compromiso de abastecer de agua a la alcaldía que, históricamente, ha padecido del suministro del líquido.

“Tenemos como pendiente resolver la escasez de agua en Iztapalapa. Y estoy seguro que es ahora que podemos atender esta necesidad, esta demanda, junto con el gobierno federal y con Clara, la alcaldesa, vamos a llevar a cabo un plan. Ese es un compromiso para atender esta demanda de que haya agua, en Iztapalapa que no falte, que no se tenga que depender del llamado, famoso tandeo, que no falte el agua en Iztapalapa. Tenemos que buscar las alternativas y vamos a aprobar ese programa, vamos a ayudar desde el Gobierno Federal”.