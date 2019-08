Mensaje del Primer Informe de Gobierno será a las 11 de la mañana, confirma AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo en su conferencia de prensa matutina de este viernes que ya tiene un borrador del Primer Informe de Gobierno y confirmó que el mensaje por el 1 de septiembre será a las 11 de la mañana.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que la tarde del 1 de septiembre, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, entregará el texto del Primer Informe de gobierno en San Lázaro.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que ya se tiene avanzado el Presupuesto 2020.

López Obrador adelantó que el próximo Presupuesto de Egresos tendrá como objetivo tres prioridades fundamentales que son: bienestar del pueblo; rescate del sector energético (Pemex y CFE), y seguridad pública.

El presidente López Obrador dijo que el presupuesto se entregará el próximo 8 de septiembre, para ser aprobado en noviembre.

El presidente de México recordó que en la elaboración del Presupuesto su gobierno tiene el compromiso de no aumentar impuestos ni crear nuevos, así como no subir los precios de combustibles y energía eléctrica, además de no incrementar la deuda pública.

Informe de AMLO no irá en cadena nacional; festejos patrios sí

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció este miércoles que no habrá transmisión en cadena nacional para su informe de gobierno el próximo 1 de septiembre, pero sí la habrá para los festejos por el aniversario de la Independencia el 15 de septiembre.

El mandatario federal declaró: “Ya no va a haber cadenas nacionales para que informe el presidente, eso pertenecía al antiguo régimen”.

Reiteró que habrá una ceremonia en Palacio Nacional por la mañana, y por la tarde la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entregará el informe escrito en la Cámara de Diputados.

Sobre los festejos patrios, señaló que se organizarán de manera diferente, para resaltar las tradiciones de todo el país.

Vamos a tener enlaces nacionales con motivo de la Independencia. No va a ser igual, va ser distinto, se van a dar a conocer nuestras tradiciones en México de las distintas culturas, lo que somos, un mosaico cultural”, explicó.

“Va a haber una exposición de todas las culturas de México, eso para el día 15, las expresiones culturales del norte, centro, sur, de todos los estados. El día 15 de septiembre todos al Zócalo, vamos a conmemorar fortaleciendo nuestras costumbres, tradiciones y cultura”, añadió.

López Obrador enfatizó que “ahí sí va a haber transmisión nacional, porque no todos los mexicanos pueden ir al Zócalo. Solo en esos casos habrá transmisión nacional”.

El mandatario federal comentó que el 1 de septiembre presentará por escrito su informe de gobierno, como lo establece la ley, y que dará un mensaje en el patio de Palacio Nacional.

Dijo que invitará a legisladores, gobernadores, representantes de los diversos sectores y luego se entregará formalmente el documento, con los anexos.

Enfatizó que a la entrega del informe al Congreso asistirá la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

El presidente López Obrador adelantó que en su próximo informe dará detalles de la economía nacional, que va muy bien.

Con información de redes sociales de AMLO

LSH